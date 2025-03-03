Bolu Dağı ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı

Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant Kavşağı, Seymenler ve Elmalık mevkileri ile Düzce kısmında bulunan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürüyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Öte yandan Karabük'te kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. (AA)