HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü 1

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekiplerince uyarılıyor.

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da 66 kilometrelik yağmur suyu ve ızgara temizliğinden toplamda 53 kamyon katı atık çıktıHatay’da 66 kilometrelik yağmur suyu ve ızgara temizliğinden toplamda 53 kamyon katı atık çıktı
Tırmandıkları ağaçta meşe palamudu yiyen ayılar kameradaTırmandıkları ağaçta meşe palamudu yiyen ayılar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.