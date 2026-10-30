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Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Türkiye’nin önemli geçiş güzergâhlarından biri olan Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yol zemini de sürücüler için risk oluşturuyor. Güzergâhı kullanan sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de bölgede sık sık devriye atarak yolu kontrol ediyor.

Bölgede sis ve yağışın ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor.

Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor 1

Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor 2

Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bolu dağı
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