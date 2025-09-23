HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'daki yangın faciasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı arttı

Bolu'daki otel yangını faciasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı 27 Ekim’e ertelendi.

Bolu'daki yangın faciasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı arttı

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını faciasının duruşmasında sanıkların tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin talepleri alındı.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Halit Ergül, tahliyeye ilişkin beyanında “Bir şey söylemek istemiyorum” dedi. Ergül’ün avukatının tahliye talep etmesi salonda tepkilere neden oldu. Emir Aras, “Kusurum oranında kabul ediyorum. Takdir yüce mahkemenin” dedi. Kürsüde ağlayan Elif Aras’ın, “Buradaki sözlerim kimseyi kırmak amaçlı değil. Benim yaptıklarımın bu acı olaya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi talep ediyorum” şeklindeki sözlerinin ardından mağdurların yakınları 'ağlama' diye bağırdı.

"SEN 36 ÇOCUĞUN KATİLİSİN"

Ceyda Hacıbekiroğlu, “Mahkeme salonunda hakaretler nedeniyle düşüncelerimi ifade edemiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Bunun üzerine bazı mağdur yakınları “Sen katilsin, sen 36 çocuğun katilisin” diye Hacıbekiroğlu’na seslendi. Emine Murtezaoğlu Ergül, “Diyeceğim bir şey yok. Doğuştan gelen engelim nedeniyle şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum” şeklindeki sözlerinin ardından salondaki mağdur yakınları, “Engelin varsa o kadar planı nasıl yaptın” diye tepkilerini dile getirdi.

Kadir Özdemir, mütalaada tarafına yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek tahliyesini isterken, Zeki Yılmaz da beraatini talep etti. Ahmet Demir, “2010 yılından bu yana bulunmadığım bir işletmede sorumlu değilim” diyerek tahliyesini istedi.

TUTUKLU SAIYISI ARTTI

Mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin taleplerini aldı. Sanıkların talepleri ve avukatların savunmalarının ardından davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı 27 Ekim’e ertelendi.

(DHA)Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanıp dükkanda darp edildiKorkunç olay! Elleri ve ayakları bağlanıp dükkanda darp edildi
Trump'tan savaş çıkaracak sözler: "NATO ülkeleri Rus uçaklarını düşürmeli"Trump'tan savaş çıkaracak sözler: "NATO ülkeleri Rus uçaklarını düşürmeli"

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.