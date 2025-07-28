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Bolu'dan çıkıp desteğe gelmişti: Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı!

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Bolu'dan gönüllü olarak gittiği Bursa'daki orman yangınında bölgeye su taşırken tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki Ahmet Demir son yolculuğuna uğurlandı. Umut Demir, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Ahmet Demir, cumartesi günü gönüllü olarak Bursa'da çıkan orman yangınına destek vermek için bölgeye gitti. Demir, yangın bölgesine su taşırken tankerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bolu dan çıkıp desteğe gelmişti: Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı! 1

Ahmet Demir için Paşaköy Mahallesi'ndeki Paşaköy İlkokulu’nun bahçesinde tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile daire müdürleri ve Demir ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Umut Demir, cenazede babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Bolu dan çıkıp desteğe gelmişti: Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı! 2

Cenaze namazını kıldıran imam Hüseyin Demirtaş, Ahmet Demir'in Bolu'nun gururu ve delikanlı bir yiğit olduğunu söyleyerek, "Devletin vermiş olduğu bilgiye göre 3 bin 200 civarı orman yangını meydana gelmiş. 81 ile bölsek her ile 32 yangın düşer. Dolayısıyla bu bir milli seferberliği ifade ediyor.

Bolu dan çıkıp desteğe gelmişti: Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı! 3

Hep birlikte millet olarak milli seferberlik ortaya koyacağız. Burada yatan Ahmet kardeşimiz gerçekten bir vatanperver. Bir delikanlı yiğit, Bolu’muzun gururu. Aynı zamanda bir gönüllü" dedi.

Bolu dan çıkıp desteğe gelmişti: Bursa orman yangınında ölen gönüllü gözyaşlarıyla uğurlandı! 4

Demir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Paşaköy Mezarlığı’nda defnedildi.

(DHA)

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Bolu Bursa
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