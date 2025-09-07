HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış

Bolu’da, kayınpederine ait yayla evini kundaklayan ve yangının büyümesiyle 12 yapının daha yanmasına neden olan Harun Y., polis ekiplerinin 300 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu, 3 gün saklandığı ormandan para bulmak için indiği şehir merkezinde yakalandı.

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış

Yangın, 4 Eylül saat 16.00 sıralarında Aladağ mevkiinde bulunan Aşağı Soku Yaylası’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayati Çelik’in evinde kundaklama sonucu yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı. Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır tamamen kül oldu. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Öte yandan yapılan incelemelerde, yangının H.Ç.’nin boşanma aşamasındaki kızının eşi Harun Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Ekipler durumu değerlendirdikten sonra, Harun Y.’nin yaylaya geldiği otomobili tespit ederek TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kundaklama olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, jandarmada verdikleri ifadede yangını Harun Y.’nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini itiraf etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

300 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Harun Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan 300 saatlik kamera kaydı incelemesinde Harun Y.’nin Akpınar Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı arama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak üzerinde karşılaştıkları Harun Y.’yi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Harun Y.’nin, olay sonrası 3 gün boyunca ormanda saklandığı ve başka bir şehre kaçmak için para bulmak amacıyla şehir merkezine indiği öğrenildi.

Harun Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış 1

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış 2

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış 3

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış 4

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış 5

Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış 6Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | İstanbul'da deprem hissedildi! Çanakkale ve Balıkesir de sallandı: AFAD'dan açıklama geldiSon dakika | İstanbul'da deprem hissedildi! Çanakkale ve Balıkesir de sallandı: AFAD'dan açıklama geldi
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

İlk +18 konseri büyük ses getirdi! Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladI

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.