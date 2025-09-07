Bolu’da 12 yapının kül olmasına neden olan kundakçı yakalandı: 3 gün orman ve mezarlıkta saklanmış

Yangın, 4 Eylül saat 16.00 sıralarında Aladağ mevkiinde bulunan Aşağı Soku Yaylası’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayati Çelik’in evinde kundaklama sonucu yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı. Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır tamamen kül oldu. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Öte yandan yapılan incelemelerde, yangının H.Ç.’nin boşanma aşamasındaki kızının eşi Harun Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Ekipler durumu değerlendirdikten sonra, Harun Y.’nin yaylaya geldiği otomobili tespit ederek TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kundaklama olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, jandarmada verdikleri ifadede yangını Harun Y.’nin çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini itiraf etti. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

300 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Harun Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan 300 saatlik kamera kaydı incelemesinde Harun Y.’nin Akpınar Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı arama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak üzerinde karşılaştıkları Harun Y.’yi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Harun Y.’nin, olay sonrası 3 gün boyunca ormanda saklandığı ve başka bir şehre kaçmak için para bulmak amacıyla şehir merkezine indiği öğrenildi.

Harun Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.