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Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Bolu’da balya yapımı sırasında makineden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında tarla zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yakındaki ormana sıçraması önlendi.

Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Yangın, Güneyfelakattin köyü Değirmenyanı Mahallesi’nde, ormanlık alana yakın bir tarlada çıktı. Edinilen bilgilere göre, balya yapımı sırasında balya makinesinden çıktığı belirtilen kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarlanın bir bölümü zarar görürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu 1

Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu 2

Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu 3

Bolu’da balya makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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