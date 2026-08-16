Huawei'nin geniş ekranlı yeni telefonu beklenenden erken geliyor

Huawei, Pura X'in elde ettiği başarının ardından benzer ekran oranına sahip ancak katlanabilir olmayan yeni bir akıllı telefon üzerinde bir süredir çalışıyor. Cihazla ilgili son iddia, telefonun beklenenden daha erken kullanıcıların karşısına çıkabileceğini gösteriyor.

ÇIKIŞ İÇİN EYLÜL AYI İŞARET EDİLİYOR

Yeni söylentiye göre Huawei'nin geniş ekranlı telefonu eylül ayında çıkacak. Cihazın daha önce ekim ile aralık ayları arasında çıkması bekleniyordu. Ancak görünüşe göre telefon planlanandan önce hazır hale geldi.

Telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri, Pura X'e benzer şekilde 16:10 ekran en-boy oranını kullanması olacak. Buna karşın yeni model katlanabilir bir yapıya sahip olmayacak.



Huawei Pura X

KİRİN 9 SERİSİ VE EN AZ 7.000 MAH BATARYA

Daha önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei'nin yeni telefonunda Kirin 9 serisi bir yonga seti kullanılacak. Cihazın batarya kapasitesinin ise en az 7.000 mAh olacağı söyleniyor.

Kamera tarafında 1/1,3 inç tipi sensöre sahip 50 megapiksel ana kameranın bulunacağı belirtiliyor. Buna 50 megapiksel periskop telefoto kamera ile multispektral kamera eşlik edecek.

OPPO DA AYNI FORM FAKTÖRÜ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Huawei bu form faktörü üzerinde çalışan tek üretici değil. GSMArena'da yer alan habere göre Oppo da bu form faktörünün kendi versiyonunu, 16:10 ekran oranına sahip bir telefonu geliştiriyor.

Oppo'nun modelinin 6,3 ila 6,4 inç arasında bir ekrana sahip olacağı, amiral gemisi sınıfı bir yonga seti kullanacağı ve arka tarafta periskop telefoto kamerayı da içeren üçlü kamera sistemiyle geleceği öne sürülüyor.

Oppo'nun geniş ekranlı telefonunun gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.