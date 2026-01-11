Bolu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Alev alev yanan ev tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bolu merkeze bağlı Piroğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ve takviye olarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

