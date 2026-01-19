HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu’da karla kaplı tesiste ‘drift’ keyfi pahalıya patladı

Bolu’da bir dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkında drift atan 2 sürücüden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğerinin aracı trafikten men edildi.

Bolu’da karla kaplı tesiste ‘drift’ keyfi pahalıya patladı

Olay, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından tesisin otoparkının boş ve karlı olmasını fırsat bilen iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla dakikalarca drift attı. Sürücülerin kar üzerindeki tehlikeli oyunu, tesisin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Jandarma affetmedi
Görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri harekete geçti. Plakaları belirlenen sürücüler kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemeler ve cezai işlemler sonucunda, drift atan sürücülerden birinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Diğer sürücünün ise ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Bolu’da karla kaplı tesiste ‘drift’ keyfi pahalıya patladı 1

Bolu’da karla kaplı tesiste ‘drift’ keyfi pahalıya patladı 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başçiftlik kar altında kaldıBaşçiftlik kar altında kaldı
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonları 2 şahıs yakalandıKahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonları 2 şahıs yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Drift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.