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Bolu’da köpek sürüsü tedirginliği

Bolu’nun Kılıçarslan Mahallesi’nde sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bolu’da köpek sürüsü tedirginliği

Mahalledeki sokak aralarında ve caddelerde başıboş dolaşan ve sayıları 15’i bulan köpek sürüsü, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sokakta oynayan çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten bölge sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Sürü halinde hareket eden köpekler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpekler nedeniyle yolda yürümekte güçlük çektiklerini ve çocuklarını tek başlarına sokağa çıkarmaya korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Bolu’da köpek sürüsü tedirginliği 1

Bolu’da köpek sürüsü tedirginliği 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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