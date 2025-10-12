HABER

Bolu’da otomobil tarlaya uçtu, hurdaya döndü: 1 yaralı

Bolu’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Bolu’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunun Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’dan Bolu istikametine seyir halinde olan Harun K. idaresindeki 67 AAV 617 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre boyunca tarlada sürüklenerek önüne çıkan ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Harun K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

