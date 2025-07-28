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Bolu’da polis kurala uymayan sürücülere göz açtırmıyor: Milyonlarca lira ceza

Bolu’da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 224 araç ve sürücüye 6 milyon 859 bin 44 lira idari para cezası kesildi, 166 araç ise trafikten men edildi.

Bolu’da polis kurala uymayan sürücülere göz açtırmıyor: Milyonlarca lira ceza

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 36 bin 665 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 577 ayrı uygulama noktasında yapılan denetimlerde birçok kural ihlali tespit edildi. Hız sınırını aşan bin 135 araç ve sürücüye işlem yapılırken, 221 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 160 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 66 kişinin ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 14 araç da denetimlerde ortaya çıkarıldı. Kurallara uymayan toplam 2 bin 224 araç ve sürücüye 6 milyon 859 bin 44 lira idari para cezası kesildi. Denetimler çerçevesinde 166 araç ise trafikten men edildi.

Bolu’da polis kurala uymayan sürücülere göz açtırmıyor: Milyonlarca lira ceza 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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