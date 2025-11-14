Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bolu-Mudurnu kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan B. yönetimindeki otomobil, Yahya B. idaresindeki araç ve Mustafa Ç.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır