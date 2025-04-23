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Bolu’nun son Kore gazisi hayatını kaybetti

Bolu’da yaşayan son Kore Gazisi Cemil Demir (97), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bolu’nun son Kore gazisi hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Bolu’da yaşayan son Kore Gazisi Cemil Demir (97), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Demir’in cenazesi, Semerciler köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merkeze bağlı Semerciler köyünde oturan, kentin yaşayan son Kore Gazisi Cemil Demir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cemil Demir için Semerciler köyünde, cenaze töreni düzenlendi. Törene Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il protokolü, gaziler ve Demir’in yakınları katıldı. Demir’in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)

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Bolu
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