Borç tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında borç meselesi sebebi ile çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından suç aleti tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Karaköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (29) ve M.T. (39) isimli kişiler, kendilerine borcu olduğu iddia edilen İ.Y.K. (32) ve E.K. (36)’nın işlettiği patates ve soğan satışı yapılan manava geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.Y.K., yanında bulunan tabanca ile S.U. ve M.T.’yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerince İ.Y.K. ve E.K. isimli iki şahıs suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

