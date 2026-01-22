HABER

Borçka’da kar sonrası toprak kayması yaşandı

Artvin’in Borçka ilçesinde kar yağışının ardından yaşanan toprak kayması, maddi hasara yol açtı.

Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir ev ile bitişiğindeki ahır tamamen yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası zeminin yumuşamasıyla birlikte Hamit Navdar’a ait yapının bulunduğu alanda heyelan oluştu. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik önlemleri alınırken, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Heyelan sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ahşap ve betonarme karışımı yapının yanı sıra bitişikteki ahır da toprak altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ev sahibi Hamit Navdar, bir süredir heyelan riski nedeniyle evde kalmadığını belirterek, olay anında bölgede bulunduğunu ancak toprak kaymasını fark edince hızla uzaklaştığını ifade etti.

Kaynak: İHA

