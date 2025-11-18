Börek kavgası kanlı bitti: Konya'da 16 yaşındaki çocuk babasını katletti!

Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak’ta tek katlı müstakil bir evde oturan 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe, dün akşam eve geldikten sonra çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Kavganın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi.

BABASINI BIÇAKLADI

İddiaya göre; yeniden yaşanan tartışmada baba Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı. Çıkan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan ve kuyumcuda çalışan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı.

Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. S.G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan aile arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı.

BÖREK KAVGASI

Ailenin, akşam yemeğinde yenilen börek için komşudan borç para aldığı, borcun ödenmesi konusunda kardeşler arasında tartışma çıktığı, bu sırada baba Gökçe'nin de araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüştüğü, ardından Ahmet Gökçe'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı belirtildi.

İKİNDİ VAKTİ TOPRAĞA VERİLECEK

Ahmet Gökçe ise otopsi sonrası ikindi namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.