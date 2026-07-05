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Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç

Avcılar'da oğlunun iş yerini ziyaret eden bir kadın 26 yıl önce boşandığı ve en son 17 yıl önce gördüğü eski eşini tanımadı. Kadını görünce bıçağına sarılan eski eş kadını boğazından yaraladı. Oğlu babasını dükkana kilitleyerek annesinin hayatını kurtardı.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç

Avcılar’da oğlunu iş yerine ziyarete giden Meneş Tekin (62), 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından boynundan bıçaklandı. Tekin, "Unutmuşum yüzünü. Tanıyamadım. Tanımadığım bir insan gelip de boğazıma bıçak çalamaz. Evine barkına gitmiş, karısına, çocuğuna gitmiş bir insan sonradan gelip de beni kesmeye kalkamaz" dedi.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç 1

"KİME BAKMIŞTINIZ?"

Olay, 28 Haziran'da Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meneş Tekin, sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı ziyaret etmek için iş yerine gitti. Bu sırada iş yerine, Tekin'in 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi. Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkarıp Tekin'in boğazına saldırdı.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç 2

OĞLU KURTARDI

Boynundan yaralanan Meneş Tekin'i, oğlu Aytekin Yayla babasını iterek kurtardı. Ardından annesini dışarı çıkaran Aytekin Yayla, babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapatıp çevredekilerden yardım istedi. Diğer esnafların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Yayla, annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meneş Tekin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç 3

'DAMARIMI KESMESİN DİYE BIÇAĞI TUTTUM'

Olayı anlatan Meneş Tekin, "Buraya girdi, 'kardeşim ne bakıyorsun' dedim. 'Sana bakıyorum. Benim derdim seninle' dedi. Yanıma geldi. Burada belinden ekmek bıçağını çıkarttı. Ekmek bıçağını çıkarınca ben 'ne oluyor' diye geriye baktım. Benim kafamdan tuttu geri çekti, bıçağı boynuma doğru uzattı. Sonra boynuma battı. Boynumun damarını kesecek diye bıçağı arkadan tuttum" dedi.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç 4

"BOMBA KOYACAĞIM SİZİ UÇURACAĞIM"

Annesini kurtaran Aytekin Yayla, “Dışarıdan biri geldi. Göz göze geldik, bakıştık bir an. 'Tanıyamadın mı?' dedi, Tanıyamadığımı söyledim. 'Ben babanım' dedi. Elini sırtına attı, bıçağı çıkardı. Annemin boynuna doğru tuttu. Bıçağı vurdu. Ben oradan koştum. Eline yapıştım, onu ittim. Anneme ‘dışarı çık’ dedim. Annemin oturduğu sandalyeyi aldım ayaklarını göbeğine dayadım. Ardından sandalyeyi attım, dışarı çıktım. Kepengi indirdim ve ayağımla üzerine bastım. Kan kaybını durdurmak için annemin yarasını sıktım. Ondan sonra komşulardan yardım istedim. Ambulansı ve polisi çağırdık. Ekipler geldi, kendisi içeride elinde bıçak varken onu çıkardılar. Teslim aldılar. Benim o sırada tek düşündüğüm annemin kanını durdurmaktı. Allahtan damara denk gelmemiş. Kepengi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çıktığı anda anneme ve bana tekrar saldırabilirdi. Çıkarken de küfür ve hakaret etmeye devam etti. Hatta polis arabasına binerken bile 'Bomba koyacağım, sizi uçuracağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç 5

"KARISI VAR ÇOCUĞU VAR"

İş yerine girdiğinde eski eşini tanıyamadığını söyleyen Meneş Tekin, "26 sene önce ben boşanıp, çoluğumu çocuğumu büyütüp, bu çileyi çektikten sonra gelip benim boğazıma neden bıçakla saldırıyorsun. Benden ne istedin. Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum. Tanıyamadım. Tanımadığım bir insan gelip de benim boğazıma bıçakla saldıramaz. Çünkü başka biriyle evlenmiş. Karısı var, çocuğu var. Sonradan gelip beni kesmeye kalkamaz. Buna hakkı yok" dedi.

Boşandığı eski eşini tanıyamadı! Sonrası korkunç 6

"HERKES BOŞANABİLECEĞİ BİR ERKEKLE EVLENSİN"

Babasının öldürmek için geldiğini öne süren Aytekin Yayla, "Olaydan sonra polisleri beklerken, pişmanlık belirtisi yoktu. Alkolün etkisinde veya bilinç kaybı yoktu. Bilinçli, kasıtlı ve planlayarak yapılmış bir olay olduğu açık ve netti. Allah kimsenin başına vermesin. Güzel bir söz var, diyor ki 'Herkes boşanabileceği erkekle evlensin.' Bizde evliyiz sonuçta ama Allah kimseye böyle bir akıl yokluğu vermesin" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar boşanma bıçak
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