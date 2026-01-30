HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar veren koca adliyeye sevk edildi

Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar vermekten gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar veren koca adliyeye sevk edildi

Olay, 27 Ocak günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yıl önce dünyaevine giren C. O. (32) ile O.O. (34) çiftinin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında taraflar ayrı evlerde yaşamaya başladı. Genç kadın, kocasından boşanmak için dava açsa da sonuç alamadı. O.O., karısı yokken geldiği evde klimayı, televizyonu, yatak odası ve mutfak dolabını parçaladı. Olay anında evde olan çiftin büyük çocuğu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. C.O.’nun ihbarı üzerine polis ekipleri, saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin evine zarar veren koca adliyeye sevk edildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın'Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran teması! Pezeşkiyan'la 'askeri gerilimi' konuştularCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İran teması! Pezeşkiyan'la 'askeri gerilimi' konuştular

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.