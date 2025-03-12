Bosna Hersek'te tansiyon yükseldi! Sırp liderler için gözaltı kararı, meydan okudular

Bosna Hersek Savcılığı, ülkede yargı ve polis kurumlarının Sırp Cumhuriyeti entitesinde faaliyet göstermesini yasaklayan yasal düzenlemeler nedeniyle anayasal düzeni bozmakla suçlanan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Halk Meclisi Başkanı Nenad Stevandic'in gözaltına alınması talimatı verdi. Savcılık, Bosnalı Sırp liderlerin mahkeme celplerine icabet etmemelerinin ardından gelen gözaltı kararı için polis teşkilatı Bosna Hersek Devlet Soruşturma ve Koruma Ajansı'ndan (SIPA) yardım talep etti.

GÖZALTI KARARINA MEYDAN OKUDULAR

Aleyhlerinde gözaltı kararı çıkarılan Bosnalı Sırp liderler, RS entitesinin idari merkezi konumundaki Banja Luka'da ortak basın toplantısı düzenledi. Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, SIPA'nın gözaltı kararını uygulama konusunda adım atmayacağına inandığını söyledi. Dodik, "Bu bir bireyin değil, cumhuriyetin müdafaasıdır. Vatandaşların desteğine sahip olduğuma inanıyorum ve daha fazla destek talep ediyorum" dedi. Dodik, birkaç ay içinde siyasi durumun tıpkı Yugoslavya'nın dağıldığı döneme benzeyeceğini iddia etti.

RUSLARDAN DESTEK İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Rusya ve Sırbistan yanlısı Dodik, "Daha önce EUFOR-Althea misyonunun devamını destekliyordum ancak Ruslardan bunu veto etmelerini ve EUFOR'un ayrılmasını talep edeceğim" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR'un Romanyalı komutanı General Florin-Marian Barbu'yu da doğrudan tehdit eden Dodik, "Rumen komutanın birinin çeşitli açıklama ve tehditlerle kariyerini güçlendirmeye çalıştığına şahit oluyoruz. Belki de biyografisine bir başarı hikayesi yazma fırsatı gördü. Sahip olduğu tanklar bir işe yaramaz. Kendisine buna teşebbüs etmemeyi tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Sırp Cumhuriyeti entitesi İçişleri Bakanı Sinisa Karan ise entiteye ait yerel polis gücünün üst düzey Sırp yetkilileri tutuklamayacağını açıkladı. Entite anayasasının kendilerine yüklediği sorumluluklar çerçevesinde hareket edeceklerini söyleyen Karan, "Kimse hapsedilmeyecek ve herkes koruma altında olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bosnalı Sırp lider Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle Şubat ayında sonunda açıklanan ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Bosnalı Sırp liderler, bu karara tepki olarak RS Halk Meclisi'nde devlet düzeyindeki mahkeme ve polis kurumlarının entite sınırları içerisinde faaliyet göstermesine yasak getiren yasal düzenlemeler kabul etmişti. Tartışmalı yasalar geçtiğimiz hafta Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmış, devlet kurumlarının RS entitesindeki faaliyetleri kısa süreli belirsizliğin ardından olağan bir şekilde devam etmişti.

Sırp lider Dodik, açıklamalarında Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı ve devlete ait polis teşkilatı SIPA'nın RS entitesinde yetkisi bulunmadığını savunmaya devam ediyor. Dodik liderliğindeki Bosnalı Sırp siyasetçiler, RS Halk Meclisi'nde entite anayasasının değişikliği için yeterli çoğunluğa sahip olmamalarına rağmen bugün Sırp Cumhuriyeti'ne ait bir ordu kurulması gibi radikal maddelerin yeni bir anayasanın kabulü için meclis oturumu gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır