Boykot çağrısı yapılmıştı! AK Partililerin dualarla 'Burger King' açılışı gündem oldu

İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle AK Partililer tarafından boykot edilen Burger King'in yeni şubesinin Afyonkarahisar'daki bir AVM'de AK Partili yöneticiler tarafından açılması sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz dönemde Rize'de krize sebep olan Burger King açılışının bir benzeri bu kez Afyonkarahisar'da yaşandı.

AK PARTİLİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Dinar ilçesindeki İyaş AVM'de geçtiğimiz cuma günü ünlü fast food zinciri Burger King'in bir şubesi açıldı.

Açılışa AK Parti Dinar İlçe Başkanı Av. İbrahim Özgül, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Ahmet Acar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı katıldı.

BOYKOT LİSTESİNDEYDİ DUALARLA AÇILDI

AK Partililerin İsrail'e destek vermekle suçlayıp, boykot listesine aldığı Burger King açılışında, "Bu mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimiz açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" şeklinde dua edildi.