Böylesi görülmedi! Mirastan pay almak istedi, babasını uzaktan kumandalı bomba ile öldürmeye çalıştı!

Mardin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, davaya konu olay geçen yıl 30 Haziran gecesi saat 00.35 sıralarında yaşandı. İddianameye göre, Polat Eye (21), ailesi ile sorun yaşamaya başladı. Eye, ağabeyi R. Eye’nin kendisine kötü davrandığını ailesinin ise bu kişiye arka çıktığı fikrine kapıldı.

‘SİLAHLA ÖLDÜRÜRSEK İZ BIRAKIRIZ’

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Polat Eye, ilk olarak ağabeyi R. Eye’yi öldürmeyi planladı. Bu planını, fırıncılık yapan ve aynı zamanda akrabaları olan Abas Aslan ile paylaştı.

Aslan, ağabeyi yerine babasını öldürmesi halinde mirastan pay da alabileceğini söyledi. Bu aşamadan sonra, hedefe baba Eye konuldu. İkili, ilk olarak baba Eye’yi silahla öldürmeyi düşündü. Ancak, bu durumda iz bırakma risklerinin söz konusu olabileceği kanaatine vardılar.

SİLAHIN YERİNİ BOMBA PLANI ALDI!

“Silahla” öldürme fikrinin devre dışı bırakılması sonrası bu kez yeni bir plan devreye alındı. Baba Eye’yi bomba ile ortadan kaldırma planı yapıldı. Polat Eye ve Aslan’ın ifadelerine göre bu süreçte kendilerine yardımcı olan isim ise Berkant Kurt (21) oldu. Kurt aynı zamanda Aslan ile akrabalık ilişkisi olan bir kişi.

TAHRİP GÜCÜ YÜKSEK 2 DİNAMİT ALDILAR

Bomba düzeneğinde kullanılacak malzeme arayışına girildi. Hazırlanan düzeneğin beraberine dinamit de konuldu. Dinamiti temin eden isim ise Abas Aslan oldu. 5 bin TL karşılığı alınan 2 ayrı dinamit, define aramada kullanılacak gerekçesi ile M. E. K. ve M. Z. Y.’den satın alındı. Uzaktan kumanda düzeneği kurulan patlayıcı maddenin olduğu poşet, ‘kullanıma’ hazır hale getirildi.

BOMBANIN OLDUĞU POŞETİ METRUK BİNAYA BIRAKTI

29 Haziran günü, içinde patlayıcı olan poşet Baran Akkuş’a teslim edildi. Akkuş 100 TL karşılığı, söz konusu poşeti saat 22.25 gibi Mehmet Eye’nin servis taşımacılığı yaptığı araca koydu.

Baba Eye, saat 23.05 gibi evinden çıkarak araca bindi. Eye, araçta gördüğü poşetin ailesinden birine ait olabileceğini düşünerek yanına aldı. Poşeti eve bırakmak üzere araçtan ayrılan Eye, zile bastı. Ancak kapıyı açan olmadı. Mehmet Eye, içinde bomba düzeneği olan poşeti evinin karşısındaki metruk binaya bırakarak aracına bindi.

BOMBAYI PATLATMAK İÇİN KUMANDANIN DÜZENEĞİNE BASTI

Mehmet Eye, 1 saat sonra tekrar evine geldi. Bu esnada, Polat Eye, Baran Akkuş ve Abas Aslan birlikte hareket etti. Bu kişiler, baba Eye’nin dönüşünü beklemeye başladı. Baba Eye, evin önüne geldiğinde Polat Eye, düzeneğin kumandasına bastı. Polat Eye, bu esnada, hazırladıkları bombanın babasının aracında olduğunu sanıyordu. Eye, aracından indiği esnada patlama meydana geldi.

POŞETİ BIRAKTIĞI ARAÇTA PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Olaya ilişkin yapılan soruşturmada ilk olarak, Baran Akkuş’un araç içindeki parmak izlerine ulaşıldı. Akkuş, Polat Eye ve Abas Aslan’ın kendisine verdikleri poşeti, Baba Eye’nin aracına bıraktığını kaydetti.

‘AMACIM MİRASTAN PAY ALMAKTI’

Polat Eye ise emniyet ifadesinde “Ağabeyim R. Eye bana kötü davranıyordu. Ailem de sürekli abimin tarafını tutuyordu. Ben de, mirastan pay alma amacıyla, Abas Aslan ile birlikte babamı öldürmeye karar verdik” dedi. Eye, savcılık ifadesine söz konusu bombayı define aramada kullanmayı planladıklarını söyledi.

‘BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN PLANA DAHİL OLDUM!’

Abas Aslan ise ifadesinde, Polat Eye ile ortak olduklarını ifade ederek “Polat, 2 yıldır babasını öldürmeyi planlıyordu. Bundan 2 ay önce, Polat’ın, bana olan borcunu ödemesi karşılığında öldürme planına dahil oldum” ifadelerini kullandı.

‘BABASINI ÖLDÜRMEMESİNİ TEMBİHLEDİM’

Berkant Kurt ise savcılık ifadesinde “Kesinlikle onlara bomba düzeneği kurmadım. Beni bir kez aradıklarında kepenk düzeneğinin nasıl çalıştığını sordular. Ben de tarif ettim. Polat'ın ailesi ile arasının kötü olduğunu, babasını öldürmek istediğini biliyorum. Ancak Polat'ı, öyle bir şey yapmaması için tembihledim” dedi.

4 İSİM DE TUTUKLU DURUMDA

Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması önümüzdeki eylül ayı ortasında yapılacak. Kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanan 4 sanık da dosya kapsamında tutuklu durumda.