Böylesi tuhaf vaka görülmedi: Sürekli burnunu karıştıran adam acil ameliyata alındı!

Çinli bir adam sürekli burnunu karıştırması sonucu yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı. Bu tuhaf vakayı adamın karısı diğer hevesli burun karıştırma meraklılarını en sevdikleri eğlenceye fazla kapılmaktan caydırmak umuduyla sosyal medya hesabından paylaştı.

HER ZAMAN ELİ BURNUNDAYDI

Shaanxi Eyaletinin Xianyang şehrinden ismi açıklanmayan adam, burnunu her zaman karıştırmayı seviyordu. Ayakta, otururken veya yatakta uzanırken, her zaman bir parmağıyla burun deliklerini karıştırırdı. Ancak yakın zamanda, burun karıştırma takıntısı onun başını yaktı.

DURDURULAMAYAN BURUN KANAMASI YAŞADI

Adam bir gün her zamanki gibi burnunu karıştırırken kendisi ve karısının tüm çabalarına rağmen durdurulamayan ciddi bir burun kanaması yaşadı.

ATARDAMARI YIRTILINCA AMELİYAT OLDU

Sonunda çift hastaneye gitti ve doktorlar ona yırtık bir atardamar teşhisi koydu ve hasarı onarmak için acil ameliyata hazırladı. Adamın karısı, ameliyattan iyileşirken sorduğu alaycı soru da dahil olmak üzere tüm hastane deneyimini kameraya aldı ve "Tatlım, neden burnunu karıştırmıyorsun? Kalk ve tekrar karıştır." dediği videoyu sosyal medya platformunda yayınladı.

UZMANLAR UYARIYOR

Sağlık uzmanları, burun karıştırmanın ciddi enfeksiyon riski taşıdığını ancak alışkanlık haline geldiğinde burun mukozasına zarar vermek gibi daha büyük sorunlara yol açabileceğini, yukarıda anlatılan gibi aşırı durumlarda ise burun boşluğundaki kan damarlarına veya dokulara zarar verebileceğini, hatta atardamar yırtılmasına bile yol açabileceğini söylüyor.