Boz ayı dron kamerasına yakalandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde doğa tutkunlarının yüzünü güldüren bir olay yaşandı. Yaban hayatındaki bir boz ayı kameraya yakalandı.

Oltu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Doktor Halil İbrahim Taşçı, Oltu-Narman yolu üzerinde dron ile çekim yaptığı sırada boz ayıyı görüntülemeyi başardı. Dron ile doğa çekimleri yapmayı hobi edinen Dr. Taşçı, yaban hayatı fotoğrafçılığına olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: "Doğayı çok seviyorum ve uzun süredir hobi olarak yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Bugün ilk defa bir boz ayıyı görüntüleme şansı yakaladım. Bu benim için çok özel bir andı. Yaban hayatını fotoğraflamaktan büyük keyif alıyorum. Bugün boz ayıyı görüntülediğim için çok mutluyum. Bundan sonra da yaban hayatını belgelemeye devam edeceğim"
Dr. Taşçı’nın görüntülediği boz ayı, doğal yaşam alanında kısa süreliğine görüntülendikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu. Oltu çevresindeki doğal zenginliğin bir kez daha ortaya çıktığını gösteren bu görüntüler, doğa severler tarafından ilgiyle karşılandı.

