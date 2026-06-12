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Bozburun sahili yeni yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi tarafından Bozburun’da 1,5 kilometrelik sahil hattında yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. İki etap halinde gerçekleştirilen düzenlemelerle sahil bandı modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Bozburun sahili yeni yüzüne kavuştu

Marmaris Belediyesi tarafından deniz turizminin önemli merkezlerinden Bozburun’da iki ay önce başlatılan sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı. Toplam 1,5 kilometrelik sahil hattı iki etap halinde yenilenerek daha modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında sahil boyunca imar planına uygun şekilde kaldırımlar yenilenirken, cep otoparkları da oluşturuldu. Uzun yıllardır kullanılan ve zamanla yıpranan sahil bandı yapılan düzenlemelerle çağdaş bir kimlik kazanarak hem Bozburun sakinleri hem de bölgeyi ziyaret eden misafirler için daha estetik ve kullanışlı hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mavi yolculuk ve deniz turizminin önemli duraklarından biri olan Bozburun’da sahil bandı daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir yapıya kavuşurken, bölgenin turistik cazibesine de katkı sağlandı.

Bozburun sahili yeni yüzüne kavuştu 1

Bozburun sahili yeni yüzüne kavuştu 2

Bozburun sahili yeni yüzüne kavuştu 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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