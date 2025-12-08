Bozdoğan Belediyesi’nden yağmur sonrası müdahale

Özellikle Kavaklı Mahallesi’nde yağmur sonrası sokaklarda biriken çamur ve atıklar, Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel "Yaşanan yağışın ardından belediye ekiplerimiz Kavaklı Mahallesinde temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekiplerimiz tüm mahallelerde temizlik ve düzen çalışmalarına aralıksız devam edeceğini" ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır