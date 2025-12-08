HABER

Bozdoğan Belediyesi’nden yağmur sonrası müdahale

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan yağışların ardından oluşan çamur ve kirliliğe karşı hızlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle Kavaklı Mahallesi’nde yağmur sonrası sokaklarda biriken çamur ve atıklar, Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel "Yaşanan yağışın ardından belediye ekiplerimiz Kavaklı Mahallesinde temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekiplerimiz tüm mahallelerde temizlik ve düzen çalışmalarına aralıksız devam edeceğini" ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

