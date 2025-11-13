HABER

Bozdoğan'da araç yüklü tırda yangın: Araçlar kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üzerinde araç yüklü tırda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, tırdaki araçlar kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının tırın balatalarından çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde araç yüklü olan tırın dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yüklü araçlara sıçradı. Alevleri fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SEBEBİ TIRIN BALATALARI OLABİLİR

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, tırda yüklü olan araçlar da kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının tırın balatalarından çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

13 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
