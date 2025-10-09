HABER

Bozdoğan’da yol kenarları hurda araçlardan temizlendi

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliği oluşturan hurda araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bozdoğan’da yol kenarları hurda araçlardan temizlendi

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uzun süredir yol kenarlarında atıl durumda bulunan araçlar tespit edilerek sahipleriyle iletişime geçildi. Gerekli bilgilendirmelerin ardından hurda araçlar bulundukları yerlerden kaldırılarak alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bozdoğan Belediye yetkilileri hem çevre düzeni hem de trafik güvenliği açısından olumsuzluk oluşturan bu araçların kaldırılmasıyla ilçenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

