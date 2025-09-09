Bozulan otobüs yolu kapadı, kamyon dubaları çiğneyerek yoluna devam etti

Eskişehir'in en işlek caddelerinden olan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nin orta şeridine dikilen dubalar, vatandaşlardan büyük tepki toplarken, başta ambulas olmak üzere sürücüler ilerlemekte ve manevra yapmakta zorluk yaşadıklarını dile getirmişlerdi. Bugün kadedilen görüntülerde ise Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde arzılanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve kent içi ulaşımda kullanılan otobüs arıza yaptı. Arızadan dolayı ilerleyemeyen belediye otobüsü şoförü, aracı sağ şeride çekti. Otobüsün hemen arkasında bulunan bir kamyon ise dubalar ve otobüsün arasından geçemedi ve arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Dakiklar içinde oluşan araç kuyruğunun en önünde bulunan kamyon sürücüsü dubaları çiğneyerek otobüsün yanından geçti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır