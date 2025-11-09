HABER

Bozüyük’te Kaymakam ve Milli Eğitim Müdüründen okul ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte ilçe genelindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte ilçe genelindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Bozüyük’te eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya eşliğinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul yöneticilerinden eğitim çalışmaları ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgi alan Öztürk ve Çetinkaya, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek onların eğitim sürecini yakından takip etme imkanı buldu.

Bozüyük’te Kaymakam ve Milli Eğitim Müdüründen okul ziyaretleri 1

Kaymakam Öztürk yaptığı açıklamada, "Eğitim kurumlarımızın fiziki şartları, öğretmen kadroları ve öğrencilerimizin eğitim kalitesini yerinde görmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak" dedi.

