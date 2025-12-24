HABER

Tokat’ta iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat’ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.A.G, Y.G. ve E.Y. tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan R.A.G, Y.G. ve E.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan R.A.G. ve Y.G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

