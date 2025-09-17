HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

BPP lideri Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler! "Son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalar yaptı. LGBT propagandasıyla gençlerin zehirlenmeye çalışıldığını söyleyen Destici, "Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak cezalandırılmalıdır" dedi.

BPP lideri Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler! "Son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE TEPKİ

Televizyonlarda yayınlanan bazı dizilerin Türk aile yapısına ve milli-manevi değerlere zarar verdiğini de söyleyerek Kızılcık Şerbeti dizisini de eleştirdi. Senaryonun ahlaksızlığı normalleştirmeye çalıştığını savunan Destici, RTÜK ve TMSF'ye çağrı yaparak dizinin derhal yayından kaldırılmasını istedi. Destici, "Evli insanların gayrimeşru ilişkiler içerisinde resmedilmesi Türk aile yapısına indirilmiş en büyük darbedir. Bu rezaletin adı sanat olamaz, bu açıkça bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

BPP lideri Destici den Mabel Matiz e sert sözler! "Son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir" 1

"BU SOYTARILAR TUTUKLANMALI"

LGBT dayatmalarının milletin bekasını da tehdit ettiğini söyleyen Destici konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:
"LGBT propagandasıyla gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorlar. Aklınıza ne kadar kötülük gayri meşru gelirse bunların hepsi gençlerimize enjekte edilmeye çalışılmaktadır. Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Bu tür içerikler sanat manat değil ahlaksızlıktır. Sapkın ideolojinin reklamıdır. Türk gençlerine bu sapkın anlayışı dayatmak ahlaki saldırı ve bir milli güvenlik sorunudur. LGBT dayatmalarının milletimizin bekasını da tehdit ettiğini biliyoruz. Buradan tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum, sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak yüce Türk adaletine, Müslüman Türk milletine hesap vermeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar toprağa verildiBursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar toprağa verildi
Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölüKocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.