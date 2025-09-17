BPP lideri Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler! "Son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE TEPKİ

Televizyonlarda yayınlanan bazı dizilerin Türk aile yapısına ve milli-manevi değerlere zarar verdiğini de söyleyerek Kızılcık Şerbeti dizisini de eleştirdi. Senaryonun ahlaksızlığı normalleştirmeye çalıştığını savunan Destici, RTÜK ve TMSF'ye çağrı yaparak dizinin derhal yayından kaldırılmasını istedi. Destici, "Evli insanların gayrimeşru ilişkiler içerisinde resmedilmesi Türk aile yapısına indirilmiş en büyük darbedir. Bu rezaletin adı sanat olamaz, bu açıkça bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

"BU SOYTARILAR TUTUKLANMALI"

LGBT dayatmalarının milletin bekasını da tehdit ettiğini söyleyen Destici konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:

"LGBT propagandasıyla gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorlar. Aklınıza ne kadar kötülük gayri meşru gelirse bunların hepsi gençlerimize enjekte edilmeye çalışılmaktadır. Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Bu tür içerikler sanat manat değil ahlaksızlıktır. Sapkın ideolojinin reklamıdır. Türk gençlerine bu sapkın anlayışı dayatmak ahlaki saldırı ve bir milli güvenlik sorunudur. LGBT dayatmalarının milletimizin bekasını da tehdit ettiğini biliyoruz. Buradan tüm yetkililere çağrıda bulunuyorum, sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak yüce Türk adaletine, Müslüman Türk milletine hesap vermeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar."