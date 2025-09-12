HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Brezilya'da Yüksek Mahkeme Bolsonaro'yu "darbe girişiminden" suçlu buldu

Brezilya Yüksek Mahkemesinin, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulduğu belirtildi.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme Bolsonaro'yu "darbe girişiminden" suçlu buldu

Yerel medyadaki haberlere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesinde, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada karar verildi.

Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin'in, hem kendi oyunu hem de nihai kararı açıklaması bekleniyor.

Brezilya da Yüksek Mahkeme Bolsonaro yu "darbe girişiminden" suçlu buldu 1

Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün", demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.

Halihazırda ev hapsinde olan Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine ise raportör Alexandre de Moraes karar verecek.

Brezilya da Yüksek Mahkeme Bolsonaro yu "darbe girişiminden" suçlu buldu 2

BOLSONARO 40 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ağustostan bu yana ev hapsinde bulunan Bolsonaro'nun 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Bolsonaro darbe girişimi, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma, silahlı suç örgütü kurma, kamu malına ve korunan mirasa zarar verme gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Seçenekler arasında ev hapsi, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede ya da bir kışlada tutulması bulunuyor.

Söz konusu dava, Brezilya'nın yakın tarihindeki en önemli yargı süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da 11 bin 250 kilo kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildiAnkara’da 11 bin 250 kilo kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi
Otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Jair Bolsonaro darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.