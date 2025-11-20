HABER

Brezilya'daki Birleşmiş Milletler (BM) konferansında yangın çıktı

Brezilya’daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nın (COP30) düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı.

Brezilya’nın Belem kentindeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı’nın (COP30) düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı. Katılımcılar, yangın nedeniyle hızla binadan tahliye edildi. Yangın kısa sürede görevliler tarafından kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Brezilya’daki Birleşmiş Milletler (BM) konferansında yangın çıktı 1

ZİRVEDE 200'DEN FAZLA ÜLKEDEN BİNLERCE KİŞİ BULUNUYORDU

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu düşünülüyor. Polis yangının çıktığı binanın etrafını güvenlik çemberi kurdu.

Zirveye yaklaşık 200 ülkeden heyet ile sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu binlerce kişi katılıyor.

