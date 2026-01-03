HABER

Brezilya Devlet Başkanı Lula: "ABD, kabul edilemez bir çizgiyi aştı"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına tepki göstererek, "Venezuela topraklarında gerçekleştirilen bombardımanlar ve ülkenin devlet başkanının yakalanması, kabul edilemez bir çizginin aşılması anlamına gelmektedir" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula: "ABD, kabul edilemez bir çizgiyi aştı"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Brezilya'nın kuzey komşusu Venezuela'ya gerçekleştirdiği müdahaleye tepki gösterdi. Lula, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela topraklarında gerçekleştirilen bombardımanlar ve ülkenin devlet başkanının yakalanması, kabul edilemez bir çizginin aşılması anlamına gelmektedir. Bu eylemler, Venezuela'nın egemenliğine yönelik son derece ciddi bir saldırı ve uluslararası toplumun tamamı açısından son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

"KAOS VE İSTİKRARSIZLIKLA DOLU BİR DÜNYAYA ATILAN İLK ADIMDIR"

ABD saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Lula, "Bu saldırı, şiddet, kaos ve istikrarsızlıkla dolu bir dünyaya atılan ilk adımdır. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla bu olaya güçlü bir şekilde yanıt vermelidir. Brezilya bu eylemleri kınamaya ve diyalog ile işbirliği yolunun teşvik edilmesine katkı sunmaya hazır olmaya devam etmektedir" dedi.
Brezilyalı lider, ABD'nin eylemlerinin bölgenin bir barış alanı olarak korunmasını tehdit ettiğini de belirtti.

KOLOMBİYA VE MEKSİKA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Latin Amerika ülkesi Meksika ve Venezuela'ya komşu ülkelerden Kolombiya da saldırılara tepki gösterdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'daki patlamalara ilişkin haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Petro, "Kolombiya'nın barışın, uluslararası hukuka saygının ve yaşam ile insan onurunun korunmasının, her türlü silahlı çatışmanın üzerinde gelmesi gerektiğine olan inancını koruduğunu" ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise, "Latin Amerika ve Karayipler, karşılıklı saygı, anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözümü ve güç kullanılmasına başvurulması ve buna ilişkin tehditlerin yasaklanması esasları üzerine inşa edilmiş bir barış bölgesidir. Bu nedenle her türlü askeri eylem, bölgesel istikrarı ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

