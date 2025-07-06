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BRICS Liderler Zirvesi'nde Gazze vurgusu! Kalıcı ve koşulsuz ateşkes çağrısı

BRICS Liderler Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nin, Filistin'in vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulandı. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

BRICS Liderler Zirvesi'nde Gazze vurgusu! Kalıcı ve koşulsuz ateşkes çağrısı

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

GAZZE VURGUSU

Bildiride, Gazze Şeridi'nin, Filistin'in "vazgeçilmez bir parçası olduğu" belirtilerek, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne "bağlılığın" ifade edildiği bildiride, "Suriye'nin yönettiği, sahip olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde Birleşmiş Milletler'in yardım sağladığı" barışçıl ve kapsayıcı bir sürecin desteklendiği kaydedildi.

Bildiride, 13 Haziran 2025'ten bu yana İran'a yönelik "askeri saldırıların kınandığı", bunların uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiği vurgulanarak, Orta Doğu'da güvenlik riskinin artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

SUDAN VE HAİTİ'DEKİ SON DURUM

Sudan'da yaşanan insani krizden derin endişe duyulduğu aktarılan bildiride, bölgede derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Sudan halkı için sürekli, acil ve kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı.

Haiti'deki insani ve ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ifade edilen bildiride, ülkedeki insani krizin ancak uluslararası toplumun desteğiyle çözülebileceği kaydedildi.

Bildiride, çetelerin ortadan kaldırılması, ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadeli kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi talep edildi.

BRICS ZİRVESİ

  1. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Gazze
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