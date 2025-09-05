HABER

Bu 6 tatlandırıcı beyni yaşlandırıyor! 1.5 yıl hızlandırıyor uyarısı geldi…

Brezilya’daki bilim insanlarının yaptığı çığır açan bir araştırma, dünya genelinde milyonlarca kişinin tükettiği altı tatlandırıcının hafıza ve düşünme yetilerini zayıflattığını ortaya koydu. Asitli içeceklerden tatlılara kadar pek çok üründe kullanılan bu maddeler, beynin yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Özellikle 60 yaş altındaki bireylerde ve diyabet hastalarında etkisi daha çarpıcı olan bu tatlandırıcılar, günlük bir diyet kola tüketimi kadar düşük dozlarda bile risk oluşturuyor.

Sedef Karatay

Brezilya’daki bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı altı tatlandırıcının (aspartam, sakarin, asesülfam potasyum, eritritol, ksilitol ve sorbitol) hafıza, dil ve düşünme yeteneklerini azalttığını ortaya koydu. Yayımlanan çalışma, bu maddelerin beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığını gösteriyor.

BEYNE NASIL ZARAR VERİYOR?

Araştırmacılar, bu tatlandırıcıların beyne nasıl hasar verdiğini tam olarak anlamaya çalışıyor. Ancak önceki çalışmalar, bu maddelerin beyinde kan pıhtılaşması ve enfeksiyona yol açabileceğini ortaya koymuştu. Asitli içecekler, düşük kalorili tatlılar, yoğurtlar ve atıştırmalıklarda sıkça kullanılan bu tatlandırıcılar, kilo kontrolü, kan şekeri düzenlemesi ve diş çürüklerini önlemek amacıyla tercih ediliyor.

GÜNDE BİR DİYET KOLA KADAR TÜKETİM RİSK YARATIYOR

Araştırma, tatlandırıcıları en fazla tüketen kişilerin beyinlerinin, tüketmeyenlere kıyasla 1.5 yıl daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Katılımcıların günlük tükettiği tatlandırıcı miktarı 190-200 miligram olarak belirlendi; bu, bir kutu diyet kolada bulunan miktara denk geliyor. Sekiz yıl boyunca 12 bin yetişkinin takip edildiği çalışmada, katılımcıların yaş ortalaması 52 olup çoğu Brezilya’nın altı büyük şehrinde kamu çalışanıydı.

60 YAŞ ÜZERİNDEKİLER ETKİLENMİYOR

Çarpıcı bir bulgu, tatlandırıcıların özellikle 60 yaş altındaki bireylerde beyin yaşlanmasını hızlandırdığı oldu. Araştırmacılar, 60 yaş üzerindeki yetişkinlerde bu maddelerin beyin fonksiyonları üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını belirtti. Ayrıca, diyabet hastalarının bu durumdan en çok etkilenen grup olduğu gözlemlendi.

TAGATOZ GÜVENLİ BULUNDU

Brezilyalı bilim insanları, bazı meyvelerde ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan tagatozun beyin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını tespit etti. Bu, tagatozun diğer tatlandırıcılara kıyasla daha güvenli bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

UZMANLARDAN UYARI: TÜKETİMİ GÖZDEN GEÇİRİN

Araştırmacılar, tatlandırıcıların yaygın kullanımına dikkat çekerek, tüketicilerin bu maddeleri bilinçli bir şekilde kullanmasını ve mümkünse doğal alternatiflere yönelmesini öneriyor. Çalışma, özellikle genç ve orta yaşlı bireylerin diyetlerinde tatlandırıcı tüketimini yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

