HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza

Jandarma ekipleri, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yetişen ve koparılması halinde 557 bin 212 TL para cezası bulunan Sultan Çiğdemi'ne yönelik sahada kontroller gerçekleştirdi.

Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca "Endemik Türlerin Kontrolü" faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette Koçarlı ilçesi Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası olan endemik bitkiler hususunda vatandaşlara gerekli
bilgilendirmeler yapıldı. Endemik bitki türünden olan, çiçeklenme döneminde bulunan ve sonbahar mevsiminde ilk yağmurların ardından 15 gün açık kalan Sultan Çiğdemi için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa raslanmazken, kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil üst geçitten yola düştü:: 2 yaralıOtomobil üst geçitten yola düştü:: 2 yaralı
Şanlıurfa'da medikal malzeme deposunda yangınŞanlıurfa'da medikal malzeme deposunda yangın

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.