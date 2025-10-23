HABER

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında

Mersin’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları, Doğa ve Fen Okulu öğrencileri tarafından koruma altına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros’un da katıldığı etkinlikte, çocuklar sahillerde kum zambaklarını korumak için tabelalar yerleştirip bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çiçeklenme mevsiminde olan kum zambakları, doğayla iç içe ders gören çocuklar tarafından koruma altına alındı.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 1

KUM ZAMBAKLARINI KOPARMANIN CEZASINI AÇIKLADI

Mersin Valisi Atilla Toros da koruma çalışmasında çocuklara eşlik ederken, kum zambaklarını koparmanın cezasının 547 bin TL'den başlayıp 2 milyon 800 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 2

SAHİLLER KUM ZAMBAKLARIYLA SÜSLENDİ

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller kum zambaklarıyla süslendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları birçok noktada olduğu gibi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde de kendini gösterdi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 3

Gün doğumuyla ayrı bir görsel şölen sunan zambaklar, Doğa ve Fen Okulu'na gelen öğrenciler tarafından koruma altına alındı. Vali Atilla Toros, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de çocuklara eşlik etti. Çiçeklerin koruma altında olduğunu anlatan tabelaların çakıldığı ve şeritlerin çekildiği çalışmanın ardından Vali Toros, öğrencilerle tohum topları ve yapraklardan renk çalışmasına katıldı.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 4

Doğa ve Fen Okulu sayesinde öğrencilerin görerek ve yaşayarak çevreyi öğrendiğini belirten Vali Toros, çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi. 'Kum zambakları' ile ilgili çalışmayı öğrencilerle birlikte yürüttüklerine değinen Vali Toros, Mersin'in ekonomisiyle olduğu gibi yüzde 53 orman olması nedeniyle doğasıyla da güçlü olduğunu kaydetti.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 5

"DOĞA BİLİNCİYLE KUM ZAMBAKLARINI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Denizden kıyılara kadar birçok güzelliğin barındığına vurgu yapan Toros, "Kum zambakları da bu güzelliklerin en önemlilerinden bir tanesi. Rüzgarla dans eden, kumların içinde hayata tutunan doğal güzellik zambakların koparılması ve taşınması yasak. Bilinçsiz koparma ve taşınmayla ilgili cezalar ağır. Ama cezaların ötesinde bir doğa bilinciyle kum zambaklarını korumamız gerekiyor. 557 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var ama cezanın da ötesinde kum zambaklarını geleceğimiz olan çocuklara teslim edebilmemiz önemli" dedi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 6

KUM ZAMBAKLARI KORUMA ALTINA ALINIYOR

Bugün kum zambaklarını öğrencilerle birlikte koruma altına aldıklarını aktaran Vali Toros, etkinlikte çocuklarla şarkılar söylediklerini, topraktan toplar yapıp içerisine tohumlar koyduklarını, ayrıca yaprak ve çiçeklerden renkler çıkartarak nasıl resim oluşturulduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 7

Çocuklarla birlikte geleceğe nefes olacak bir farkındalık çalışması yaptıklarının altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise, kum zambaklarını koruma altına aldıklarını, gelecek nesillere ulaştırmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 8

Doğa ve Fen Okulu'nda eğitim gördüklerini belirten öğrencilerden Esila Çelik, boyama yapıp, kum zambaklarını koruma altına aldıklarını söyledi.

Doğayla iç içe bir gün geçirdiklerini anlatan Mehmet Ayberk adlı öğrenci de dünyadaki herkesin kendileri gibi kum zambaklarını korumasını istedi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 2 milyon 800 bin TL! Nesli tükeniyor tehlikesi: Kum zambakları koruma altında 9

Kaynak: İHA

