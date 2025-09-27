Bu hastalıkta her yıl 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, alzheimer ve demansın toplumun tamamını ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Alzheimer’ın demans türleri arasında en yaygın görüleni olduğu ve tüm demans vakalarının yüzde 60-70’ini oluşturduğunu söyleyen İl Müdürü Damkacı sözlerine şöyle devam etti;

"Dünya genelinde her 3 saniyede bir kişiye demans tanısı konulduğuna, her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vakanın ortaya çıkıyor. 2021 yılında 57 milyon olan demanslı birey sayısının 2050’de 139 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise; TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü bireylerde alzheimer görülme oranının yüzde 5,5 oldu. Dünya alzheimer raporu 2024’e göre, demanslı bireylerin yüzde 88’inin ayrımcılığa uğrarken, halkın üçte birinden fazlasının ise tanı alması halinde bunu gizleyebiliyor. Erken dönemde unutkanlık, eşyaları kaybetme, zaman kavramını yitirme, konuşma zorlukları ve kişilik değişiklikleri gibi belirtilere dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, tütün ve alkolden uzak durma, sosyal hayata katılım ve sağlık kontrolleri ile semptomların etkisinin azaltılabilinir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, kayıtlı oldukları aile hekimliği birimlerinde yapılan çok yönlü yaşlı izlem programı kapsamında demans yönünden de değerlendirilmektedir. Herhangi bir sorun tespit edilen vatandaşlarımız ileri sağlık merkezlerine yönlendirilerek düzenli şekilde takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımızı aile hekimliği birimlerine başvurarak bu izlemleri yaptırmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyoruz."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır