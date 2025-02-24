HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu kar videosunu daha önce hiç görmediniz… Kastamonu’da 2 metre karda yüzen adam sosyal medyada gündem oldu

Bu kar videosunu daha önce hiç görmediniz… Kastamonu’da 2 metre karda yüzen adam sosyal medyada gündem oldu

24.02.2025 15:26
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.02.2025 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Erol Koç isimli vatandaş, 2 metre kalınlığındaki karın içinde yürümekte zorlanınca, ilginç bir çözüm buldu ve yüzerek evine gitmeye çalıştı. O anları eşi cep telefonuyla kaydederken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videonun tüm detayları ve sosyal medya yorumları haberimizde...

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle sahil bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu şehirde, yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Bu yoğun kar yağışı, yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Çatalzeytin ilçesinin Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç, kardeşinin evine gitmek için yola çıktı ancak karşılaştığı zorlu şartlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

AW398973_01

KARDA YÜZEREK İLERLEDİ

Evine 15 metre uzaklıkta olan kardeşinin evine gitmek isteyen Koç, 2 metreyi bulan karla mücadele ederken, bir noktada yürümekte zorlandı. Yüzeyi neredeyse tamamen kaplayan karın derinliği, Koç’un ilerlemesini engelledi. Koç, alternatif bir çözüm arayarak karda yüzmeye başladı.

Yavaş yavaş karda yüzerek ilerleyen Koç’un o anları, eşi tarafından kaydedildi. Koç’un karda yüzme mücadelesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

AW398973_03

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Erol Koç’un karda yüzerek ilerlediği video sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişi yorum yaparak bu durumu eğlenceli ve ilginç buldu.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

  • "Biz de İzmir’de bilmem kaç metre yükseklikte kar görünce şunu yaptık” Kendimden utanıyorum"
  • "Zor şartlarda bile dayım ne güzel gülümsüyor"
  • "Gel olimpiyatlarda işe başla dayı"
  • "Karda yüzmüş resmen"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, Koç’un karla mücadelesi sadece Çatalzeytin'deki değil, sosyal medya kullanıcıları içinde eğlenceli bir anı haline geldi.

Koç’un cesur ve eğlenceli mücadelesi, zorlu hava koşullarına karşı nasıl başa çıkılabileceğine dair ilham verici bir hikaye oluşturdu.

AW398973_02

(İHA)

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değiştiİmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti
Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gittiCumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kastamonu Çatalzeytin kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

En düşük maaş 43 bin TL oldu! 'Emeklilik durumlarında da ciddi fark oluştu'

En düşük maaş 43 bin TL oldu! 'Emeklilik durumlarında da ciddi fark oluştu'

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti

Kocaeli'de hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kocaeli'de hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Türkiye ev sahipliğine hazır! Lavrov Ankara'dan rest çekti

Türkiye ev sahipliğine hazır! Lavrov Ankara'dan rest çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.