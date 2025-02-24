Bu kar videosunu daha önce hiç görmediniz… Kastamonu’da 2 metre karda yüzen adam sosyal medyada gündem oldu

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle sahil bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu şehirde, yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Bu yoğun kar yağışı, yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Çatalzeytin ilçesinin Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç, kardeşinin evine gitmek için yola çıktı ancak karşılaştığı zorlu şartlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

KARDA YÜZEREK İLERLEDİ

Evine 15 metre uzaklıkta olan kardeşinin evine gitmek isteyen Koç, 2 metreyi bulan karla mücadele ederken, bir noktada yürümekte zorlandı. Yüzeyi neredeyse tamamen kaplayan karın derinliği, Koç’un ilerlemesini engelledi. Koç, alternatif bir çözüm arayarak karda yüzmeye başladı.

Yavaş yavaş karda yüzerek ilerleyen Koç’un o anları, eşi tarafından kaydedildi. Koç’un karda yüzme mücadelesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Erol Koç’un karda yüzerek ilerlediği video sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişi yorum yaparak bu durumu eğlenceli ve ilginç buldu.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

"Biz de İzmir’de bilmem kaç metre yükseklikte kar görünce şunu yaptık” Kendimden utanıyorum"

"Zor şartlarda bile dayım ne güzel gülümsüyor"

"Gel olimpiyatlarda işe başla dayı"

"Karda yüzmüş resmen"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, Koç’un karla mücadelesi sadece Çatalzeytin'deki değil, sosyal medya kullanıcıları içinde eğlenceli bir anı haline geldi.

Koç’un cesur ve eğlenceli mücadelesi, zorlu hava koşullarına karşı nasıl başa çıkılabileceğine dair ilham verici bir hikaye oluşturdu.

(İHA)