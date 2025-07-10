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Bu kez İstanbul'da görüldü! Caddebostan sahilde korku dolu anlar: Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı

Türkiye'nin denizlerinden köpek balığı haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Mersin ve Edirne Saros Körfezi'nden sonra bu kez İstanbul'un göbeği Caddebostan Sahili'nde kıyıya yakın bir alanda köpek balığı görüntülendi.

Bu kez İstanbul'da görüldü! Caddebostan sahilde korku dolu anlar: Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı
Begüm Özkaynak

İstanbul'un en işlek sahillerinden biri olan Caddebostan Sahili'nde köpek balığı paniği yaşandı.

Çevredeki insanlar tarafından kaydedilen görüntülerde, köpek balığının kıyıya yakın bir yerde hareketsiz durması dikkat çekti.

Bu kez İstanbul da görüldü! Caddebostan sahilde korku dolu anlar: Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı 1

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Caddebostan Sahili köpek balığı
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