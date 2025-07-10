Bu kez İstanbul'da görüldü! Caddebostan sahilde korku dolu anlar: Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı
Türkiye'nin denizlerinden köpek balığı haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Mersin ve Edirne Saros Körfezi'nden sonra bu kez İstanbul'un göbeği Caddebostan Sahili'nde kıyıya yakın bir alanda köpek balığı görüntülendi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum