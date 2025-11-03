Bu kış kara doyacağız! Sevindiren haberleri peş peşe verdi: "Sürprizli günler yaklaşıyor"

Giderek derinleşen kuraklık krizine can suyu olması beklenen bir kış ayıyla karşılaşabiliriz. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt da "Kendimizi bu yıl şanslı hissediyoruz yağış açısından" diyerek kış aylarının bol kar yağışlı geçeceği yönünde değerlendirmeler yaptı.

"BU KIŞ BİZE BAZI SÜRPRİZLER HAZIRLAYACAK"

Bozyurt'un YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda belirttiğine göre yeni meteorolojik modellerde önümüzdeki kış, mevsim normallerinin üzerinde kar yağışı bekleniyor. "2025-2026 kışı giderek yaklaşıyor.Bu kış bize bazı sürprizler hazırlayacak" diyen Bozyurt'un açıklamaları şöyle:

"ŞİMDİKİ MODELLER BİRAZ DAHA SEVİNDİRİCİ HABERLER VERİYOR"

"Türkiye'nin içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası 2016'dan bu yana ciddi bir soğuk ve yağışlı kış yaşamıyor. En son 2021-2022 kışında ülkemiz kar yağışı gördü ancak önceki yıllara bakıldığında o yıl da yağışların düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiki modeller ise bize biraz daha sevindirici haberler veriyor.

"KENDİMİZİ YAĞIŞ AÇISINDAN BU YIL ŞANSLI HİSSEDİYORUZ"

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge mevsim normallerinin altında bir sonbahar mevsimi yaşamaya başladı. Ancak önemli olan sıcaklıkların değil yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkması. Bizim artık mevsim normallerinin üzerinde yağışlara ihtiyacımız var. Önceki yıllara baktığımızda, özellikle kuvvetli La Nina yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası kış mevsimini soğuk ancak kurak geçiriyor. Zayıf La Nina olan yıllarda ise kışlar hem soğuk hem de yağışlı geçiyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Elbette sıcaklıkların düşük değerde olması da çok önemli. Yağış olacak ve sıcaklık yüksek olmayacak ki yağan yağış miktarı yerde kalabilsin, buharlaşmasın. Bu bağlamda kendimizi bu yıl şanslı hissediyoruz yağış açısından.

"KUZEYDEKİ HAVA AKINTILARI TÜRKİYE'YE DAHA KOLAY GELECEK"

Diğer parametreler de şunu gösteriyor ki, Avrasya kar örtüsü bu seneye çok hızlı başladı ve yavaşlamaya başladı. Ancak Grönland tarafında inanılmaz bir kar birikintisi var. Grönland tarafında çoğalan kar birikintisi, gulf stream akıntılarını kesecek ve Avrupa'da küçük bir buzul çağı yaşanmasına neden olacak. Bu durum kısa vadede değil uzun soluklu bir değişime neden olacak. Avrasya Kar Örtüsü'nde yaşanan dönüşüm, Kuzey tarafındaki hava akıntılarının Türkiye'ye daha kolay gelmesini sağlayacak.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KAR YAĞIŞI GERÇEKLEŞECEK"

Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin kuzey, batı, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor.

Şubat modeline baktığımız zaman ise yurdun daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde biraz daha mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Şubat 2026'da iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinde yaşanacak gibi duruyor. Mart 2026'da ise genel olarak ülkemizde ocak ve şubat ayından daha az etkili olacak ancak geçtiğimiz yılki yağışlara bakarsak mart ayına göre daha fazla yağış bekliyoruz.

"BU YAĞIŞLAR BARAJLARI DA CANLANDIRACAK"

Türkiye'de çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor, akarsu debileri azalmış ve bazı göller kurumaya başlamış durumda. Bu yağışlar barajların da canlanmasına neden olacak. Özellikle kışın ne kadar yağış olursa, kar tepelerinde yaz aylarında erime olacağı için bu yağışların etkisi uzun süreli olacaktır.

"BU SENEKİ MODELLERDEN UMUTLUYUZ"

Aralık ayına baktığımızda özellikle 20 Aralık - 20 Ocak arasında modeller Kuzey tarafından Türkiye'ye gelecek kuvvetli bir hava sistemi gösteriyor. Bu modelde özellikle Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Ege tarafında yoğun kar yağışları bekliyoruz 20 Aralık ile 20 Ocak arasında. Bu seneki modellerden umutluyuz. Şu anda modellerin tutarlılık oranı yüzde 50'nin üzerinde ve bu meteoroloji için çok ciddi bir olasılık.