Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar aynı otoparkta bulunan 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Yuvam Sokak’ta bulunan 2 binanın ortak kullandığı otoparkta meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıslar otoparkta park halindeki 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti.

Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler 1

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler 2

"BU İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI"

Otoparkın bulunduğu binanın yöneticisi A.N., olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "5 tane otomobilin lastiğini kesmişler. Şahıslar belli değil. Biz de polis çağırdık. Bu ilk değil daha önce de böyle bir olay yaşandı. Bizim malımızın hepsi aslında devletin. Devletin malına zarar vermek de ihanettir. Bunu yaparak ne amaçladılar, kime zarar vermek istediler. İnsanlar zor şekilde kazanıyor alıyorlar. Biri çıkıp geliyor zarar veriyor. Böyle bir şey olmaz" dedi.

Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler 3

Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler 4

Bu mahallede neler oluyor? Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

