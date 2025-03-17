Bu nasıl anne? Görüntüler kan dondurdu: "Sus yoksa nefesini keserim"

Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Görüntülerde Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken, çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

"SUS YOKSA NEFESİNİ KESERİM"

Görüntülerde Kerime Ö.'nün ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladığı görülüyor. Kerime Ö.'nün burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladığı kameralara yansıdı.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.

Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

ANNE İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Kerime Ö.'nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır