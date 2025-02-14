Bu nasıl yalnızlık! 3 yıl önce ölmediği ortaya çıktı: Gülşen ninenin evde toz olmuş kemiklerini kavanoza koyup götürmüşler

Komşuları Gülşen ninenin ölümünden yıllardır habersizdi. Talihsiz kadının kemikleri toz haline gelmişti, cansız bedeni bulunduğunda toz halindeki kemikler kavanoza konarak götürüldü. Yeni ortaya çıkan ayrıntılar Çoğulu'nun ölümündeki yalnızlığa ışık tuttu. Yaşlılığa bağlı olarak akli dengesi yerinde olmadığı söylenen ve huzurevinde kaldığı sanılan kadının aslında 10 yıl önce yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması ağızları açık bıraktı.

KOMŞULARI HUZUREVİNDE SANIYORDU, KÖTÜ KOKULARI ÇÖP EVE YORDULAR

DHA'nın aktardığına göre; Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemiden bir süre sonra irtibatlarının koptuğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan detaylara göre; yaşlılığa bağlı akli dengesinin yerinde olmadığı ve çöp evde yaşadığı belirtilen Çoğulu'nun üvey evladı tarafından huzurevine yerleştirildiği, komşularının yaşlı kadını huzurevinde kaldığını düşündükleri öğrenildi. Yaşlı kadının evinin çöp ev haline gelmesi nedeniyle kötü kokuların da çöplerden kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

3 yıl sonra Gülşen Çoğulu’na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitti.

EVDE BEDENİ DEĞİL, SADECE ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLERİ BULUNDU

Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

3 DEĞİL, 10 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Toz haline gelen kemiklerinin incelenmesi üzerine 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının kemiklerinden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.

ANNESİNİN MEZARI AÇILACAK

Çoğulu'nun hiçbir yakınına ulaşılamayınca, kimlik tespiti için annesinin mezarının açılacağı bildirildi. Maddi durumu iyi olan Çoğulu'nun huzurevinden kendi isteğiyle ayrılarak evine geri döndüğü, Özdere'de bir yazlığının da bulunduğu öğrenildi.

ÜVEY OĞLU KONUŞTU

Gülşen Çoğulu'nun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten üvey oğlu R.Ç., ifadesinde kendisiyle 3 yıldır görüşmediklerini söyledi.

KOMŞULARI KÖTÜ KOKUYU ALIYORMUŞ

Öte yandan apartman yaşayanlar, bir senedir binalarından kötü kokular yayıldığını söyledi. Binada oturan Pervin Ak (70), kötü kokular geldiğini belirtip, "Gülşen Hanım'ı şahsen 2 kere gördüm. En son gördüğümden bu yana da yıllar geçti. Evimde çok sık kalmıyorum, genelde kızımın yanında oluyorum" dedi.

Gülşen Çoğulu’nun bir diğer komşusu İlhami Özbek (62) ise olayı yeni duyduğunu ve şaşırdığını belirtip, "Yan dairesinde oturan öğrenciler var, onlar kötü koku geldiğini söylüyordu. Ölen kişiyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır