Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Kullandığı aracı kemirip, tuzak dinlemiyorlar... "Bu hayvan nasıl çıkar?"

Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul’da yaşayan Erdoğan Keçeli’nin başı arabasına yerleşen fareler nedeniyle dertte. Keçeli’nin her gün kullandığı arabasını fareler kemiriyor.

OTOMOBİL DELİK DEŞİK HALE GELMİŞ

Erdoğan Keçeli’nin aracının koltukları ve bagajı dahil olmak üzere neredeyse her yeri delik deşik. Arabayı yiyen fareler otomobilin içinde cirit atıyor. Diğer sürücülerin gözü yolda ve aynalarda olurken Erdoğan Keçeli sürekli arabasının içini gözetliyor.

YENİ DÖŞEMELERİ DE KEMİRMİŞLER

Arabanın içindeki davetsiz misafirler arabanın koltuklarını kemirdi. Sürücü Erdoğan Keçeli’nin yeni bir koltuk yaptırmasının ardından da durum değişmedi. Fareler yeni döşemeleri de kemirdi.

FARELER TUZAĞA ALDANMIYOR

Erdoğan Keçeli, fareleri arabadan çıkartmak için çok sayıda yöntem denedi ve arabanın içine tuzak kurdu. Ancak fareler tuzağa kanmadı. Keçeli sanayideki dükkanları tek tek gezse de hiçbir esnaf farelere çözüm bulamadı.

"DÖŞEMECİ FARE VARDIR DİYE DÖŞEMEYİ SÖKMÜYOR"

Erdoğan Keçeli, “Naftalin koydum, nane koydum. Bunları bile yedi. Emniyet kemerini de yemiş. Kara kara düşünüyorum gerçekten. Her geçen arkadaşımız, ‘Abi bugün fareyi nereye götürdün bugün?’ diye soruyor. Sülalece gündem fare. Yolda giderken korkuyoruz fare çıkacak mı diye. Koltuk döşemesini yaptırdım, ertesi gün bir daha yaşadım aynı durumu. Döşemeci fare vardır diye döşemeyi sökmüyor. Sigorta şirketlerine, kasko şirketlerine ne diyebilirim onu da bilmiyorum. Bu hayvan nasıl çıkar?” ifadeleriyle isyan etti.

(EKOLTV)