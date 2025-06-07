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Bu oyuna sakın gelmeyin: 3 kişi 1 milyon TL dolandırıldı! Ekipler harekete geçti

Telefon aracılığı ile yapılan dolandırıcılığa karşı ne kadar uyarı yapılsa da birçok vatandaş bu tuzağa düşüyor. Kusursuz hazırlanan dolandırıcılık planları karşısında vatandaşlar evini, arabasını parasını elde avuçta ne varsa kaybediyorlar. Bu kez dolandırıcılığın adresi Bursa. 23 yaşındaki bir genç hain dolandırıcılık planıyla 3 kişiyi 2 milyon TL dolandırdı. Gelen şikayetler üzerine ekipler harekete geçti.

Bu oyuna sakın gelmeyin: 3 kişi 1 milyon TL dolandırıldı! Ekipler harekete geçti

Bursa'da, telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 23 yaşındaki Barış K. tutuklandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

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İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa kent merkezi ve İnegöl’de 3 kişinin telefonla 1 milyon TL dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ!

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Telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran Barış K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

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Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcı
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