HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bu saatlere dikkat! İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul'da, yarın Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak olması nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. İşte sefer yapılamayacak hatlar...

Bu saatlere dikkat! İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 04.00-12.00 saatleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatıyla Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının kapatılacağı belirtildi.

Duyuruda, Eyüpsultan-Üsküdar hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.30-11.30, Üsküdar-Eyüpsultan hattında Üsküdar kalkışlı 10.30-11.30, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Kadıköy kalkışlı 11.00, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.05, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Beşiktaş kalkışlı 10.15-11.15 kalkışlı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.20-11.20 seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!
Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul vapur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.